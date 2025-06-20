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Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто считает, что НАТО потеряет смысл своего существования, если не выстроит взаимоотношения со странами Глобального Юга. Его заявления, сделанные во время публичного мероприятия в Падуе, передает газета Fatto Quotidiano.

"Когда-то центром мира был Атлантический океан, теперь это весь мир", – отметил он.

Министр указал, что раньше центром мирового пространства были США и Европа. Теперь же, по его словам, "есть все остальное, с чем нужно строить отношения".

Крозетто напомнил, что Североатлантический Альянс был создан для того, чтобы обеспечивать мир и взаимную оборону. По его мнению, НАТО необходимо вновь взять на себя эту задачу. Для этого нужно восстановить контакты с Глобальным Югом, отметил он. В противном случае, как указал министр, цель обеспечения безопасности не будет достигнута.

Ранее российский дипломат Константин Гаврилов заявил, что агрессивная политика НАТО по отношению к России может привести к полной деградации военной и политической обстановки в Европе. Он подчеркнул, что так долго продолжаться не может.

