Посол Мельник: Киев недооценил влияние России на Глобальный Юг

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Украина недооценила влияние РФ на страны Глобального Юга. Об этом заявил посол Украины в Бразилии Андрей Мельник в интервью украинским изданиям.

"Русские были гораздо активнее, они реально инвестировали и ресурсы, и время, и мозги в этот регион – и вообще в Глобальный Юг. А мы, к сожалению, недостаточно присутствовали", – приводит РИА Новости слова дипломата.

Посол отметил, что, в частности, в Бразилии не понимают, зачем им иметь дело с Киевом. Так, власти страны больше сосредоточены на сотрудничестве с российской стороной. В качестве примера Мельник привел объединение БРИКС, которое с каждым годом только расширяется и укрепляется.

По словам дипломата, на сегодняшний день Украина не понимает, как ей действовать дальше, учитывая нехватку ресурсов.

США и Евросоюз лишились признания со стороны Глобального Юга из-за своей позиции по Украине, заявлял ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Подобная ситуация, по его словам, привела к тому, что трансатлантическое сообщество стало глобально изолированным.

В Кремле, в свою очередь, отмечали, что Запад пытается мешать контактам зарубежных представителей с Россией, но страны Глобального Юга стремятся продолжать развивать отношения с Москвой.