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Глобальный Юг пришел в восхищение от Владимира Путина, который бросил вызов государствам Североатлантического альянса и спровоцировал переполох на Западе. Об этом сообщает Al Mayadeen.

"Он (Путин. – Прим. ред.) поставил под сомнение силы тех, кто годами удерживал массы в состоянии социального, идеологического и исторического паралича", – следует из статьи.

По словам автора материала, Глобальный Юг считает подобную политику российского лидера возмездием за их многолетнюю эксплуатацию странами Запада.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что некоторые государства претендуют на мировое господство и препятствует построению многополярного мира. С его слов, все большее число стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Южной Азии, Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке стремится отстаивать свою независимость во всех областях.