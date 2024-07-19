Орбан заявил, что Запад лишился признания Глобального Юга из-за позиции по Украине

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что США и Евросоюз лишились признания со стороны Глобального Юга из-за своей позиции по Украине. Об этом говорится в отчете премьера, подготовленного для главы Евросовета Шарля Мишеля по итогам посещения Орбана Украины, России, США и Китая.

Подобная ситуация, по словам венгерского премьера, привела к тому, что трансатлантическое сообщество стало глобально изолированным. Орбан призвал Европу возобновить прямые дипломатические контакты с Россией.

В документе также отмечается, что экс-президент США Дональд Трамп может выступить посредником в установлении мира между Россией и Украиной. Премьер добавил, что ЕС должен начать переговоры с Китаем о проведении следующей мирной конференции по Украине.

Венгерский премьер посетил Киев 2 июля. В рамках встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским он предложил Украине рассмотреть возможность прекращения огня в целях начала переговоров.

После этого политик направился в Москву. Там он принял участие во встрече с Владимиром Путиным. В ходе беседы они обсуждали мирные инициативы, предложенные российским президентом.

8 июля премьер Венгрии прибыл в Китай, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Визит в страну Орбан подтвердил публикацией на своей странице в соцсети Х, которую он сопроводил подписью "Мирная миссия 3.0".

Затем Орбан встретился с Дональдом Трампом, с которым также обсудил вопросы урегулирования конфликта на Украине.