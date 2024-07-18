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18 июля, 21:07

Политика

Орбан заявил, что интенсивность конфликта на Украине скоро возрастет

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Интенсивность конфликта на Украине в ближайшее время может сильно увеличиться. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил в собственном докладе, состоящем из 10 пунктов, для главы Евросовета Шарля Мишеля после того, как побывал с официальными визитами в России, США, Китае и на Украине.

Орбан предложил ЕС восстановить дипломатические взаимоотношения с Россией, при этом сохраняя контакты с Украиной. Также он попросил уходящего с должности главы Евросовета Мишеля передать лидерам стран ЕС его идеи по урегулированию ситуации, сложившейся вокруг Украины.

"Надеюсь, что мои отчеты и предложения могут оказаться полезным вкладом в возможные предложения и инициативы, которые вы представите лидерам ЕС в подходящее время и в приемлемом формате", – подытожил премьер-министр Венгрии.

Ранее депутаты Европарламента попросили лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе в связи с визитами Орбана в Россию и Китай. В письме, которое подписали 63 парламентария, указывается, что Орбан нанес значительный ущерб Евросоюзу, злоупотребив ролью председателя Совета ЕС.

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