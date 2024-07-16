Политолог Блохин высказался о требовании депутатов ЕП лишить Венгрию права голоса в ЕС

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Требование депутатов Европарламента о лишении Венгрии права голоса в Евросоюзе после визитов премьер-министра государства Виктора Орбана в Россию и Китай на данный момент является лишь инициативой, напомнил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT.

Эксперт отметил, что этому предложению депутатов еще предстоит "выйти на более высокий уровень" перед тем, как страна действительно сможет лишиться права голоса.

Он также счел, что само наличие этой инициативы свидетельствует о том, что Украина, США и весь Запад не готовы к началу переговоров.

"Но все прекрасно понимают, что все зависит не от модератора переговорного процесса, каким бы виртуозом он ни был, а от желания конфликтующих сторон договариваться. А сейчас ни Европа, ни США, ни Украина вести переговоры с Россией не хотят", – цитирует издание своего собеседника.

Кроме того, Блохин заявил об уверенности в том, что Орбана будут пытаться ослабить и в дальнейшем, а также продолжат "давить" на него.

О соответствующем требовании депутатов ЕП стало известно днем 16 июля. Письмо об этом подписали 63 парламентария. Они отправили документ главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Шарлю Мишелю и президенту Европарламента Роберте Метсоле.