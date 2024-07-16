Bild: Орбан призвал главу Евросовета Мишеля к возобновлению дипотношений с РФ

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал главу Евросовета Шарля Мишеля возобновить дипломатические отношения с Россией. Об этом сообщает Bild со ссылкой на послание венгерского премьера.

В своем письме Орбан также призвал начать переговоры с Китаем о мирной конференции и "политическое наступление" по отношению к странам Юга, чье уважение потеряли европейские страны в связи со своей позицией по Украине.

Премьер Венгрии также привел в тексте свою оценку, по которой интенсивность боевых действий может радикально вырасти в ближайшем будущем, а также привел краткую оценку недавних бесед с Владимиром Путиным, президентом Украины Владимиром Зеленским и прочими главами государств.

Венгерский премьер посетил Киев 2 июля. В рамках встречи с Зеленским он предложил Украине рассмотреть возможность прекращения огня в целях начала переговоров.

После этого политик направился в Москву. Там он принял участие во встрече с Владимиром Путиным. В ходе беседы они обсуждали мирные инициативы, предложенные российским президентом.

8 июля премьер Венгрии прибыл в Китай, где провел переговоры с Си Цзиньпином. Визит в страну Орбан подтвердил публикацией на своей странице в соцсети Х, которую он сопроводил подписью "Мирная миссия 3.0".

Затем Орбан встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом, с которым также обсудил вопросы урегулирования конфликта на Украине.