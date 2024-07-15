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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ведет свою "мирную работу" по согласованию с бывшим американским президентом Дональдом Трампом. Об этом в эфире радио КП заявил политолог Юрий Светов.

Он отметил, что из-за этого противники Орбана стали относиться к нему более осторожно. При этом некоторые европейские страны "пытаются бойкотировать мероприятия Венгрии" в Евросоюзе (ЕС). Светов считает, что подобные действия продолжатся.

Ранее СМИ писали, что Запад не допустит перемирия на Украине, если оно не будет достигнуто при их сотрудничестве, а визит Орбана в Россию и Китай для обсуждения мирного соглашения вызвал ярость в странах ЕС и НАТО. Проработавший 25 лет дипломатом Лоран Мишелон сказал, что "англо-американский гегемон и его европейские вассалы хотят укрепить свои позиции на Украине" для обеспечения доступа к залежам полезных ископаемых на территории страны. В связи с этим, по его мнению, они не допустят мирных переговоров без участия Запада.