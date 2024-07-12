Орбан заявил, что обсудил с Трампом вопросы установления мира на Украине

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом и обсудил с ним вопросы урегулирования конфликта на Украине. Об этом политик написал в соцсети X.

"Для меня было честью посетить президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сегодня. Мы обсудили пути установления мира", – написал он.

Орбан заявил, что хорошей новостью дня является то, что Трамп "собирается решить эту проблему". Свой пост венгерский премьер пометил как "миссия мира", таким же образом, как он помечал свои сообщения об урегулировании украинского кризиса при посещении Киева, Москвы и Пекина.

Трамп также поблагодарил Орбана и отметил, что мир должен наступить как можно скорее.

"Слишком много людей погибло в войне, которая не должна была начаться!" – резюмировал американский экс-лидер.

Орбан посетил Киев 2 июля, где предложил Украине рассмотреть возможность прекратить огонь для начала переговоров. Затем он отправился в Москву, где обсудил мирные инициативы, предложенные Владимиром Путиным.

8 июля премьер Венгрии прибыл в Китай. Он провел встречу с Си Цзиньпином. Визит в страну Орбан подтвердил публикацией на своей странице в соцсети Х, которую он сопроводил подписью "Мирная миссия 3.0". Политики встретились в Пекине, в государственной резиденции Дяоюйтай.