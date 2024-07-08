Эксперт Коровин назвал премьера Венгрии "спасителем Европы"

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Глава Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "спасителем Европы", сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По его словам, политик находит выход из концептуального тупика, в который Европу загнали США. В результате это увенчается успехом, считает он.

"Орбан все еще надеется, что в Вашингтоне услышат голос разума. По итогу он, скорее всего, разуверится во вменяемости элит США и сподвигнет своих европейских на настоящее восстание Европы против Америки", – заявил эксперт.

Он добавил, что Орбан своими поездками ставит себя под удар, но тогда на его место придут другие политики.

Орбан посетил Киев 2 июля, где предложил Украине рассмотреть возможность прекратить огонь для начала переговоров. Затем он прилетел в Москву, обсудив с Владимиром Путиным мирные инициативы, предложенные российским лидером.

Также Орбан провел встречу в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином и анонсировал визит в Вашингтон, где с 9 по 11 июля пройдет саммит НАТО.

