Орбан спрашивал Путина о переговорах и безопасности во время визита в Москву

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Во время встречи в Москве премьер-министр Венгрии Виктор Орбан задал Владимиру Путину три вопроса, касающихся конфликта на Украине и архитектуры безопасности Европы. Об этом венгерский политик рассказал в интервью изданию Die Weltwoche.

Обран подчеркнул, что его задачей было задать вопросы напрямую. Так, на вопрос по поводу имеющихся сценариев мирных переговоров по Украине российский лидер заявил, что они не могут состояться без участия обеих сторон. Также Путин предположил малую вероятность прекращения огня до начала переговоров.

Кроме того, премьер Венгрии спросил мнение президента РФ о том, как будет выглядеть архитектура безопасности Европы. Путин же сказал, что Москва уже подготовила детальный план того, как могло бы развиваться взаимоотношение Запада и России.

Орбан посетил Москву 5 июля. Переговоры политиков длились около трех часов, на которых также поднималась тема украинского конфликта.

Встреча была обусловлена тем, что Будапешт "прощупывает почву" для будущих переговоров по Украине, считает политолог Юрий Светов. Так Орбан хочет себя проявить и показать свою способность решать сложные вопросы, добавил он.