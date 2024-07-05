Путин назвал диалог с премьером Венгрии Орбаном насыщенным

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин назвал насыщенным и откровенным диалог с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и заявил, что у них состоялись полезные переговоры.

"Важно, что даже в нынешней непростой геополитической обстановке мы продолжаем диалог", – сказал президент РФ по итогам встречи.

По словам российского лидера, сегодня прошел разговор по актуальным темам двустороннего взаимодействия и острым вопросам международной и региональной повестки дня, включая ситуацию на Украине.

"Безусловно, состоялся достаточно обстоятельный, прямой и честный обмен мнениями по актуальным международным вопросам, в том числе и по украинскому конфликту. Поговорили и о возможных путях его урегулирования", – добавил он.

В ходе переговоров Орбан выступил с призывом остановить огонь, чтобы создать условия для переговоров. В ответ Путин напомнил, что Россия остается открытой для обсуждения урегулирования конфликта, однако Киев этого не желает.

По словам Орбана, Венгрия, возможно, скоро останется единственной страной в Евросоюзе, которая сохраняет связи и поддерживает диалог с Россией и Украиной. Он также назвал встречу с российским лидером особенной и указал, что Венгрия с 1 июля на ротационной основе стала председателем ЕС.

В свою очередь, российский лидер назвал приезд премьера Венгрии в РФ попыткой восстановления диалога с ЕС. В рамках диалога Путин и Орбан обменялись мнениями о нынешних отношениях России и Евросоюза. По словам президента, они сейчас на самой низкой точке.

