МИД Украины возмутился несогласованием с Киевом визита Орбана в Москву

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МИД Украины опубликовал заявление с возмущениями по поводу визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву для переговоров с Владимиром Путиным.

В министерстве напомнили, что для страны принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" остается незыблемым, и призвали все государства неуклонно его придерживаться. Единственным вариантом для переговоров является "формула мира" президента страны Владимира Зеленского, уточнил МИД Украины.

Орбан прибыл в Москву 5 июля. До этого он провел переговоры с Зеленским в Киеве, где они обсуждали возможность достижения мира. С президентом РФ венгерский премьер-министр также должен был обсудить украинский кризис и ознакомиться с предложениями Москвы по миру на Украине.

В общей сложности переговоры Орбана и Путина длились около трех часов. Лидер РФ после них сообщил, что Орбан выступил с призывом остановить огонь, чтобы создать условия для переговоров.