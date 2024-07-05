Политолог Светов: Орбан приехал в Москву "прозондировать почву" по Украине

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил встретиться с Владимиром Путиным, чтобы "прощупать почву" для будущих переговоров по Украине. Такое предположение в разговоре с Москвой 24 высказал политолог Юрий Светов.

Орбан прилетел в Москву 5 июля. На его встрече с Владимиром Путиным была заявлена в том числе тема конфликта на Украине. При этом ряд европейских чиновников и лидеров стран Евросоюза осудили визит Орбана в Россию – в частности, представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что эта поездка "подрывает единство ЕС".

Юрий Светов напомнил, что с 1 июля Венгрия на полгода стала страной – председателем в Евросоюзе.

"Конечно, Орбан хочет себя проявить и показать свою способность решать сложные вопросы. Причем про него говорили, что он "пророссийский", и поэтому не надо Венгрии давать право быть председателем Евросоюза", – отметил эксперт.

(экс-президентом США и кандидатом на выборы в ноябре 2024 года. – Прим. ред.) ? Орбан решил прозондировать обстановку, услышать взгляды России, и, возможно, после этого у него будут разговоры с Трампом.

Юрий Светов политолог Я выскажу конспирологическую точку зрения: не связан ли визит Орбана с его особыми отношениями с Дональдом Трампом? Орбан решил прозондировать обстановку, услышать взгляды России, и, возможно, после этого у него будут разговоры с Трампом.

"Сейчас Трампу нужно сделать конкретные шаги, высказать идеи, связанные с конфликтом на Украине. Сам он Путину не может звонить, иначе его сразу же обвинят в предательстве и еще бог весть в чем. А здесь через Орбана он может попытаться "прозондировать почву", – предположил политолог.

Однако Светов напомнил о заявлении Путина, что решить ситуацию через посредников маловероятно.

"Тем более надо понимать, что на Украине идет борьба фактически с блоком НАТО. Венгрия же является членом НАТО, поэтому какие у нас могут быть оттуда посредники", – отметил политолог.

Эксперт также объяснил, почему визит Орбана в Москву вызвал бурную реакцию в Евросоюзе.

"Они вымуштрованы ходить в едином строю, вводят санкции. Венгрия в принципе их тоже поддерживает, но хочет изъять из них то, что затрагивает ее экономику, – поставки энергоносителей, строительство атомной станции. Принимается решение создать фонд помощи Украине, а Венгрия против. Это Евросоюзу жутко не нравится", – указал Светов.





Юрий Светов политолог ЕС хочет представать перед миром монолитной силой и выполнять единую задачу, поставленную американцами. А с Венгрией этого не получается.

Ранее Владимир Путин заявил, что воспринял всерьез слова Дональда Трампа о готовности завершить украинский конфликт. Российский лидер отметил, что не знаком с конкретными предложениями экс-президента США, однако выразил уверенность в искренности его заявлений.