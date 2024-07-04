Путин: РФ серьезно относится к словам Трампа об остановке конфликта на Украине

04 июля, 17:23Политика
Фото: kremlin.ru
Россия серьезно воспринимает слова бывшего американского президента Дональда Трампа о готовности завершить украинский конфликт. Об этом Владимир Путин заявил в ходе выступления перед журналистами по итогам саммита ШОС.
Президент уточнил, что не знаком с конкретными предложениями Трампа по поводу остановки конфликта. Однако он выразил уверенность в искренности заявлений экс-президента США. Москва поддерживает это стремление, указал глава государства.
Российский лидер ранее сказал, что предложенный страной план по Украине при готовности Киева и Запада предоставит возможность для прекращения огня и начала переговоров. Он считает, что причина украинского кризиса кроется в бесцеремонной политике США. Россия всегда выступала и выступает за политико-дипломатическое разрешение ситуации на Украине, уточнил он.
Путин также сообщал, что Москва готова начать мирные переговоры в случае выполнения Киевом ряда условий. В первую очередь Украина должна вывести войска с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
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