Путин: РФ серьезно относится к словам Трампа об остановке конфликта на Украине

Фото: kremlin.ru

Россия серьезно воспринимает слова бывшего американского президента Дональда Трампа о готовности завершить украинский конфликт. Об этом Владимир Путин заявил в ходе выступления перед журналистами по итогам саммита ШОС.

Президент уточнил, что не знаком с конкретными предложениями Трампа по поводу остановки конфликта. Однако он выразил уверенность в искренности заявлений экс-президента США. Москва поддерживает это стремление, указал глава государства.

Российский лидер ранее сказал, что предложенный страной план по Украине при готовности Киева и Запада предоставит возможность для прекращения огня и начала переговоров. Он считает, что причина украинского кризиса кроется в бесцеремонной политике США. Россия всегда выступала и выступает за политико-дипломатическое разрешение ситуации на Украине, уточнил он.

Путин также сообщал, что Москва готова начать мирные переговоры в случае выполнения Киевом ряда условий. В первую очередь Украина должна вывести войска с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.