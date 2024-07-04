Путин: план РФ по Украине позволит немедленно начать переговоры

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Предложенный РФ план по Украине при готовности Киева и Запада предоставит возможность для прекращения боевых действий и начала переговоров. Об этом заявил Владимир Путин во время саммита ШОС.

"В середине июня нами представлен еще один вариант урегулирования, который в случае готовности украинской стороны, а главное – ее западных спонсоров, принять его позволил бы буквально одномоментно, немедленно прекратить боевые действия", – подчеркнул он.

По словам российского лидера, причина кризиса на Украине кроется в бесцеремонной американской политике.

"Россия всегда выступала и выступает за мирное политико-дипломатическое разрешение ситуации на Украине", – цитирует газета "Известия" слова президента РФ.

Ранее Владимир Путин заявлял, что Москва готова начать переговоры о мирном урегулировании украинского конфликта в случае выполнения Киевом ряда условий. В первую очередь Украина должна вывести свои войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Вместе с тем украинский президент Владимир Зеленский допустил, что переговоры РФ и Украины через посредников возможны по аналогии с договоренностями о зерновом коридоре. По его словам, посредниками могут выступить представители страны "с любых континентов".

