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США должны перестать убивать украинцев и завершить конфликт с РФ. Об этом независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший написал в соцсети X.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе заявил, что Киев выступает против затягивания конфликта, так как Украина потеряла большое количество военнослужащих убитыми и ранеными.

"Эти люди погибли на войне, которой не должно было случиться. Высокомерные неоконсерваторы в Белом доме (президента США Джо. – Прим. ред.) Байдена пожертвовали полумиллионом солдат в прокси-войне с целью ослабить Россию", – написал он.

По мнению Кеннеди, Запад не сможет одержать победу над Россией в конфликте на Украине на поле боя. Он отметил, что действия Вашингтона в итоге привели лишь к росту международного престижа Москвы и беспрецедентному усилению российской армии.

"Став президентом, я покончу с войнами и, что важнее, с ложью, которая ведет к ним", – пообещал он.

Владимир Путин сообщал, что Москва готова начать переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине в случае выполнения Киевом ряда условий. Для начала диалога украинские войска должны быть выведены с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.