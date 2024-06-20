Путин заявил, что Запад поменяет Зеленского в следующем году

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Запад найдет замену президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это может случиться в первой половине 2025 года, заявил Владимир Путин на пресс-конференции во Вьетнаме.

"На Западе его просто не хотят менять, время не подошло. Мне кажется, это очевидно для любого человека. На него повесят все непопулярные решения, в том числе понижение призывного возраста, и все", – подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин заявил, что для России имеет значение легитимность Зеленского как президента Украины, так как судьбоносные документы нужно подписывать с законными властями.

Также глава страны в ходе пресс-конференции по итогам госвизита в Узбекистан сказал, что сейчас легитимной властью на Украине обладают только Верховная рада и ее спикер. Глава государства указал, что Конституция Украины не предусматривает продление полномочий президента в период действия военного положения в стране.

Вместе с тем, как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, истечение срока полномочий украинского президента не повлияет на ход российской спецоперации.

