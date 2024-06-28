Трамп назвал неприемлемыми озвученные Путиным условия для окончания конфликта на Украине

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что считает неприемлемыми озвученные российским лидером Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта на Украине. Об этом он рассказал на теледебатах с действующим главой государства Джо Байденом, трансляцию ведет CNN.

При этом, по его мнению, конфликта на Украине не произошло бы, если бы Путин уважал американского президента.

Трамп подчеркнул, что собирается урегулировать конфликт между Москвой и Киевом еще до того, как официально вступит в должность главы Белого дома. По мнению республиканца, сейчас в конфликте "глупо и бессмысленно" гибнут люди.

Путин сообщал, что предложения России по урегулированию украинского конфликта не будут действовать вечно. Они начнут меняться в зависимости от ситуации на линии соприкосновения, уточнил президент. Он назвал реакцию Запада на озвученные мирные инициативы ожидаемой и указал, что надежды на кулуарные переговоры с этими странами не оправдались.