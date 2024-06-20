Путин заявил, что предложения РФ по Украине не будут действовать вечно

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Предложения РФ по урегулированию конфликта на Украине не будут действовать вечно. Они начнут меняться в зависимости от ситуации на линии соприкосновения, заявил Владимир Путин на пресс-подходе к представителям российских СМИ.

Он назвал реакцию Запада на озвученные мирные инициативы ожидаемой и указал, что надежды на кулуарные переговоры с этими странами не оправдались.

"Думаю, что некоторые здравомыслящие политики еще задумаются о том, являются ли сделанные мною предложения реалистичными, объективными и соответствующими интересам всех договаривающихся сторон, и всей Европы в том числе, если она действительно хочет прекращения конфликта", – сказал президент РФ.

Российский лидер подчеркнул, что неважно, где состоятся переговоры по Украине, поскольку предложения Москвы "лежат на столе".

Ранее Путин назвал несколько условий, после выполнения которых могут начаться переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине. Президент отмечал, что за их исполнением незамедлительно последует приказ о прекращении огня.

Также Путин заявлял, что военнослужащие украинской стороны должны покинуть новые территории России – ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. Вторым условием президент назвал отказ Украины от вступления в НАТО.

В свою очередь, помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Запад не связывался с Москвой по поводу мирных предложений по Украине, которые были озвучены Путиным.

