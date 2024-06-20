Ушаков заявил, что Запад не связывался с Москвой по мирным предложениям Путина по Украине

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Запад не связывался с Москвой по поводу мирных предложений по Украине, которые были озвучены Владимиром Путиным, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Только публичные видел реакции", – отметил представитель Кремля, беседуя с журналистами Life.ru.

Ранее российский лидер назвал несколько условий, после выполнения которых могут начаться переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине. Президент отмечал, что за их исполнением незамедлительно последует приказ о прекращении огня.

Также Путин заявлял, что военнослужащие украинской стороны должны покинуть новые территории России – ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. Вторым условием президент назвал отказ Украины от вступления в НАТО.

Позже российский постпред при ООН Василий Небензя объяснял, что Москве необходимо получить четкое подтверждение внеблокового статуса Украины, а также признание реалий на земле. По его словам, эти требования российской стороны оставались неизменными.

Кроме того, глава СВР Сергей Нарышкин подчеркивал, что отказ Украины от выдвинутого Путиным предложения по мирному урегулированию конфликта приведет к ужесточению дальнейших условий заключения мира для Киева. Он обратил внимание, что западные страны уже дискутировали по этому поводу.

