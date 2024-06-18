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Если украинские власти не примут инициативы Владимира Путина о мирном урегулировании конфликта, то наступление ВС РФ продолжится, а ситуация изменится не в пользу Киева. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Политик не смог сказать, где закончится граница санитарного пояса, о котором говорил российский президент.

"Вполне вероятно, это все будет не в пользу действующих украинских властей. Так что они должны торопиться, пока есть такая возможность", – цитирует Медведева ТАСС.

По его словам, Верховная рада, как и исполнительная власть Украины, получает вводные от Соединенных Штатов. В Раде нет "здравомыслящих сил", указал зампред Совбеза.

"Не потому, что там собрались абсолютно глупые люди, а потому что там все развивается по сценарию, который утвержден за океаном, утвержден в Вашингтоне", – заключил он.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что для завершения украинского кризиса необходимо присутствие России за столом переговоров. По его мнению, взгляды Запада и глобального Юга сильно различаются, и со стороны южных стран звучат предложения о сложных компромиссах.

Также украинский президент Владимир Зеленский анонсировал вторую мирную конференцию по Украине, отметив, что рассматривает возможность участия в ней РФ.

