Глава МИД Украины Кулеба: РФ нужна за столом переговоров для завершения конфликта

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что присутствие российской стороны за столом переговоров необходимо для завершения украинского конфликта. Об этом министр заявил во время швейцарской конференции по Украине, пишет ТАСС.

Кулеба подчеркнул, что для решения конфликта нужны обе стороны. Дипломат также признал, что взгляды западных стран и государств глобального Юга на пути завершения конфликта сильно различаются.

В частности, по словам Кулебы, со стороны южных стран звучат инициативы о сложных компромиссах, на которые нужно пойти ради урегулирования конфликта.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский анонсировал второй мирный саммит по Украине, заявив, что рассматривает возможность участия России в нем.

До этого Владимир Путин озвучил условия для начала переговорного процесса по ситуации на Украине. Так, войска ВСУ должны покинуть территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, Украина должна официально уведомить Россию, что не будет вступать в НАТО.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков убежден, что инициатива Путина по урегулированию ситуации на Украине будет внимательно рассматриваться.