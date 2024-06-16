16 июня, 13:59Политика
Песков уверен, что инициатива Путина по Украине будет внимательно рассматриваться
Фото: kremlin.ru
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не сомневается в том, что инициатива Владимира Путина по урегулированию ситуации на Украине будет внимательно рассматриваться. Комментарий пресс-секретаря главы государства появился в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
По мнению Пескова, участники саммита в Швейцарии не пытаются прийти к решению, которое бы учитывало интересы всех сторон.
"Здесь речь идет о мирной инициативе президента Путина. Если такие политики, как Владимир Зеленский, будут пытаться публично отмахиваться от такой инициативы, даже в киевском режиме наверняка найдутся какие-то более трезвые головы", – добавил он.
Песков также сделал акцент на том, что РФ намерена всеми возможными средствами достигнуть целей, поставленных в рамках спецоперации.
Представитель Кремля обратил внимание, что Запад только усугубляет ситуацию, провоцирует напряженность и развивает новые витки эскалации. Россия, в свою очередь, будет давать ответную реакцию и продолжит защищать свои интересы, резюмировал он.
Ранее представитель Кремля отметил, что Путин не отвергает переговоры с Киевом, однако потребуется легитимная фиксация их итогов.
14 июня президент РФ озвучил условия для начала переговорного процесса по ситуации на Украине. Так, войска ВСУ должны покинуть территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, Украина должна официально уведомить Россию, что не будет вступать в НАТО.
Зеленский, в свою очередь, назвал такие условия ультиматумом и отказался доверять словам Путина о том, что после выполнения условий огонь незамедлительно прекратится.
Песков подчеркнул, что озвученные условия являются комплексной и глубокой мирной инициативой, а не ультиматумом.
Путин назвал условия мирного предложения по урегулированию конфликта на Украине