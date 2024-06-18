Политолог Бондаренко: Россия "заглатывает по кускам" территорию Украины

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Россия "заглатывает по кускам" Украину, пока власти Киева отказываются от проведения переговоров. Такое мнение высказал украинский политолог Константин Бондаренко в интервью местным изданиям.

"Россия сейчас делает все для того, чтобы сделать определенный шаг, откусить новый кусок и после этого предлагать новый вариант мира на условиях России. Не идут на переговоры, не идут на условия – значит, делают еще один шаг, заглатывают еще один кусок", – приводит РИА Новости слова эксперта.

Политолог назвал подобную тактику крайне эффективной, добавив, что российская сторона уже решила для себя самую важную стратегическую задачу, пробив сухопутный коридор в Крым.

Ранее Владимир Путин озвучил условия для начала переговорного процесса по ситуации на Украине. Так, войска ВСУ должны покинуть территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, Украина должна официально уведомить Россию, что не будет вступать в НАТО.

В свою очередь, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин отметил, что если Украина откажется от выдвинутого Путиным предложения по мирному урегулированию конфликта, то следующие условия заключения мира для Киева станут более сложными и более жесткими.