Песков заявил, что мирное предложение Путина в силе после атаки ВСУ на Севастополь

Фото: kremlin.ru

Мирное предложение Владимира Путина остается в силе после ракетной атаки ВСУ на Севастополь. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, представитель Кремля напомнил, что президент, выступая на пресс-конференции в Ханое, сам обозначил временные рамки.

Ранее Путин назвал несколько условий, после выполнения которых могут начаться переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине. Президент отмечал, что за их исполнением незамедлительно последует приказ о прекращении огня.

Позже он заявил, что предложения России не будут действовать вечно. Путин отметил, что они начнут меняться в зависимости от ситуации на линии соприкосновения.

Днем 23 июня ВСУ атаковали Севастополь пятью американскими ракетами ATACMS. Четыре из них были сбиты ПВО, пятая после ликвидации отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.

В результате произошедшего погибли 4 человека, еще 151 мирный житель пострадал. 21 пострадавший будет доставлен на лечение в Москву бортом МЧС РФ.

