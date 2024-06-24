21 пострадавший в результате атаки ВСУ на Севастополь будет доставлен в Москву

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21 пострадавший, в том числе 11 детей, в результате атаки ВСУ на Севастополь будет доставлен в Москву. При этом двое пострадавших подключены к аппарату ИВЛ, сообщил замдиректора по медчасти Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ Андрей Колодкин в беседе с ТАСС.

Транспортировку, по его словам, будет осуществлять борт МЧС России.

В свою очередь, заместитель губернатора города Александр Кулагин уточнил, что в данный момент в больницах остаются 79 человек, из которых 27 детей.

ВСУ атаковали Севастополь 23 июня с помощью ракет ATACMS. Некоторые источники утверждают, что оружия запускались из района Николаева.

Согласно последним данным, число пострадавших увеличилось до 151, 82 человека госпитализированы. Кроме того, скончались четыре человека. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте.

МО РФ возложил ответственность за произошедшее на Соединенные Штаты. Там объяснили, что полеты ATACMS рассчитываются американскими специалистами.