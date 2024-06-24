Заммэра Ракова: лучшие московские врачи оказывают помощь пострадавшим в Севастополе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Помощь пострадавшим в Севастополе оказывают лучшие московские врачи, среди которых реаниматологи, анестезиологи, хирурги и травматологи из ведущих медицинских организаций Москвы, таких как НИИ имени Склифосовского, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Морозовской и больницы святого Владимира, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что специалисты приехали в город вчера, 23 июня, и привезли необходимые медикаменты и расходные материалы для оказания помощи.

По словам вице-мэра, в данный момент врачи продолжают осматривать пациентов, и по результатам их состояния будет приниматься решение о переводе пострадавших в ведущие столичные больницы для дальнейшего лечения и реабилитации.

"Всех родных, которые прибудут в Москву вместе с пострадавшими, мы разместим в специальном городском центре, окажем всю необходимую помощь", – подчеркнула Ракова.

Днем 23 июня ВСУ атаковали Севастополь пятью американскими ракетами ATACMS. Четыре из них были сбиты ПВО, пятая после ликвидации отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города. Сейчас в городе введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера.

В результате произошедшего погибли четыре человека, еще 151 мирный житель пострадал, 82 человека госпитализированы.

Соболезнования семьям погибших выразил Сергей Собянин. Он сообщил, что Москва готова оказать помощь пострадавшим при атаке и разместить их в своих медучреждениях.

В Минобороны РФ ответственность за произошедшее возложили на США. В ведомстве заявили, что полеты ATACMS рассчитываются американскими специалистами.