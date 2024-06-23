Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Севастополь выросло до 144

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства Севастополя

Число пострадавших после ракетной атаки ВСУ на Севастополь достигло 144 человек, из них госпитализированы 82, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

По его словам, в больницы попали 55 взрослых и 27 детей. По уточненной информации, погибли четыре человека, из них два ребенка.

Как отметил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов, врачи оценивают состояние 13 пострадавших как тяжелое.

"62 пациентам медицинская помощь оказана амбулаторно", – цитирует его ТАСС.

ВСУ обстреляли Севастополь днем 23 июня. По данным СМИ, предварительно, ракеты по городу запускались украинской армией из района Николаева.

Владимир Путин во время телефонного разговора с губернатором города Михаилом Развожаевым выразил соболезнования погибшим и пострадавшим. Также свои соболезнования принес и Сергей Собянин. Он отметил, что Москва скорбит вместе с городом.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Понедельник, 24 июня, объявлен в Севастополе и Крыму днем траура. В этот день отменят все культурные, развлекательные и спортивные мероприятия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев неслучайно выбрал день Святой Троицы для удара по Севастополю, это является ритуальным преступлением. Она пообещала, что Москва будет добиваться реакции международных организаций на произошедшее.

