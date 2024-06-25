25 июня, 10:23Политика
Путин заявил о способности мирной инициативы РФ остановить украинский конфликт
Фото: kremlin.ru
Выдвинутая РФ мирная инициатива способна остановить конфликт на Украине. Об этом стало известно из обращения Владимира Путина к участникам форума "Примаковские чтения", текст которого прочитал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По мнению лидера государства, многие политики Запада не захотели вникнуть в суть мирного предложения.
"Рассчитываю, что <...> участники форума подойдут к ее (инициативы РФ по Украине. – Прим. ред.) рассмотрению вдумчиво и рационально, смогут увидеть, что она реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию", – цитирует Life.ru российского лидера.
До этого Путин сообщил, что мирные предложения России по Украине вечно действовать не будут. Они станут меняться в зависимости от ситуации на линии боевого соприкосновения, уточнил он. Также президент РФ подчеркнул, что неважно, где пройдут переговоры по Украине, так как инициативы Москвы "лежат на столе".
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