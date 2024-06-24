Глава ГУР Украины Буданов назвал сложной для ВСУ ситуацию на фронте

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Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (включен в РФ перечень экстремистов и террористов) заявил, что для украинской армии сложилась сложная ситуация на фронте. Об этом он сообщил в интервью изданию The Philadelphia Inquirer.

Он добавил, что подобная ситуация для ВСУ продлится еще как минимум месяц, после чего обстановка на фронте не станет легче. Тем не менее Буданов выступил против мирных переговоров с российской стороной.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удар по расположению украинских войск в районе Ивано-Франковска на западе Украины.

До этого глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что ВС РФ владеют инициативой на всей линии фронта в зоне СВО. Министр пояснил, что такого удалось достичь благодаря мужеству, самоотверженности и профессиональной работе военнослужащих.