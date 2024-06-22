Глава "ДТЭК": отключение электричества на Украине зимой составит 20 часов в сутки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Отключение электричества на Украине предстоящей зимой может составить 20 часов в сутки, заявил исполнительный директор компании энергокомпании "ДТЭК" Дмитрий Сахарук.

Причиной этому станут поврежденные электростанции, рассказал он в беседе с CNN.

"Если не улучшим пропускную способность интерконнекторов, если не наладим распределенную генерацию, по крайней мере в некоторых местах, тогда люди будут иметь электроэнергию менее четырех часов в день", – подчеркнул Сахарук.

Ранее сообщалось, что Днепровская ГЭС – крупнейшая гидроэлектростанция Украины, находится в критическом состоянии после взрывов в подконтрольном Киеву городе Запорожье. По словам главы местной администрации Ивана Федорова, о выработке электроэнергии "речь даже не идет".

До этого стало известно, что по данным депутата Верховной рады Алексея Кучеренко, порядка 90% мощностей тепловых электростанций Украины оказались уничтожены в результате ударов со стороны России.