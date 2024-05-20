Депутат Рады заявил, что ВС России уничтожили 90% тепловых энергомощностей Украины

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Порядка 90% мощностей тепловых электростанций Украины оказались уничтожены в результате ударов со стороны России. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко.

"Мы потеряли восемь тысяч мегаватт электроэнергии – это очень много. Я общался с энергетиками – из восьми тысяч работает восемьсот", – приводит его слова РИА Новости.

Кучеренко заявил, что Украине придется неизбежно столкнуться с дефицитом электроэнергии и населению необходимо быть готовыми к тому, что отключения света будут происходить в течение долгого времени.

Депутат также упрекнул президента Украины Владимира Зеленского, который, по его мнению, уже давно должен был открыто рассказать гражданам о сложившейся ситуации. Кучеренко отметил, что станции, выведенные из строя в результате последних волн ракетных атак, не выйдет быстро отремонтировать.

Энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что с 20 мая в стране будет введено повсеместное отключение света.

Ранее в Минэнерго Украины заявляли, что на территории Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областей из-за взрывов были повреждены различные объекты генерации и передачи электроэнергии. Также урон получили три теплоэлектростанции, добавляли в украинском энергохолдинге ДТЭК.

