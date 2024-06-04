Свет пропал в прямом эфире украинского телемарафона

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

В прямом эфире украинского телемарафона произошло отключение света. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно кадрам трансляции, освещение в студии пропало в 15:58 по московскому времени. Сами ведущие объяснили инцидент аварийными отключениями, введенными энергетиками в Киеве 4 июня.



Ранее в "Укрэнерго" заявили, что не успеют восстановить работу всех поврежденных объектов энергетики на Украине до наступления зимы. Член наблюдательного совета компании Юрий Бойко добавил, что впереди энергетикам предстоит провести большой объем работ.

Позже член парламентского комитета Верховной рады по энергетике Сергей Нагорняк предупредил жителей Украины о предстоящих отключениях света в зимний период. По его словам, отключения могут длиться в среднем до 10 часов.

