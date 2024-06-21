Украинский пленный рассказал, что солдатам ВСУ выдают инструкции по самоубийству

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Украинские офицеры запрещают бойцам ВСУ сдаваться в плен войскам РФ и выдают им перед боем инструкцию по самоубийству. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военнопленного ВСУ Юрия Водяна.

По его словам, украинских военных запугивали издевательствами в российском плену. Однако теперь, находясь в нем, Водян сообщил, что эти истории были лишь "страшилками". Так, к нему проявляют хорошее отношение, оказывают медпомощь и предоставляют питание.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала список из 430 пленных украинских военных, готовых вернуться домой. Омбудсмен обратилась к своему коллеге из Украины Дмитрию Лубинцу с просьбой содействовать активизации обменных процессов.

До этого украинский политолог Константин Бондаренко заявил, что насильственно мобилизованные в ВСУ украинцы будут делать все, чтобы "внутренне отомстить" своей стране.