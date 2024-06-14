14 июня, 17:26Политика
Москалькова опубликовала список 430 украинских военнопленных для обмена
Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала список из 430 пленных украинских военных, готовых вернуться домой. Документ размещен в ее телеграм-канале.
Омбудсмен обратилась к уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Дмитрию Лубинцу с просьбой содействовать активизации обменных процессов. По ее словам, указанные в списке военнослужащие в ближайшее время готовы вернуться домой, если Украина согласится забрать их в обмен на российских военных.
Москалькова выразила надежду, что гуманитарный диалог продолжится и военнослужащие России смогут вскоре вернуться домой.
Ранее из украинского плена вернули 75 российских военных, а взамен Киеву передали столько же солдат ВСУ. Обмен состоялся в результате переговоров, которые прошли 31 мая. Посредником в них стали ОАЭ.