Москалькова сообщила о приостановке обменов пленными между Москвой и Киевом

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Обмены военнопленными между Москвой и Киевом приостановлены на несколько месяцев по причине надуманных требований Украины. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на выездном заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества и комитета по контролю, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян опубликовала список из 500 украинских военнопленных, которых Киев уже четыре месяца отказывается обменивать. По ее данным, президент Украины Владимир Зеленский выбрал из них лишь 38 представителей бригады "Азов" (признано террористической организацией и запрещено в РФ).

Позже Москалькова заявила, что украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу был направлен список Симоньян из 500 пленных. Москальковой отмечала, что эти люди могли бы вернуться домой, но власти страны не спешат и выставляют все новые надуманные условия.