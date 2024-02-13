Медведчук рассказал, что его обменяли на 10 пленных наемников в 2022 году

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Экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук сообщил, что Киев обменял его на 10 иностранных наемников два года назад. Его слова передает французское издание Omerta.

"Меня обменяли на иностранцев, воевавших на стороне (президента Украины Владимира. – Прим. ред.) Зеленского и попавших в плен российской армии. Обмен, в результате которого меня освободили, был многоступенчатый", – отметил он.

Как рассказал Медведчук, в списки были включены боевики батальона "Азов" (террористическая организация, запрещенная в России), иностранные граждане и другие военные. Однако его обменяли на иностранных наемников из данного перечня, добавил экс-лидер партии.

В октябре 2021 года Медведчуку было предъявлено обвинение в госизмене и содействии террористической организации. В марте 2022 года суд на Украине заочно арестовал политика. Его объявили в международный розыск.

12 апреля стало известно о его задержании. Украинские власти предложили России обменять политика на попавших в плен бойцов ВСУ. Позже и сам Медведчук записал видеообращение к президентам РФ и Украины, в котором озвучил аналогичное предложение.

Спустя время жена украинского политика записала обращение к Владимиру Путину, в котором также попросила главу государства оказать содействие в обмене ее мужа на украинских военнопленных.

В сентябре 2022 года в результате обмена пленными с Украиной в Россию были доставлены 55 военных ВС РФ, ЛНР и ДНР. В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что им был подписан указ об обмене с Украиной, в результате которого были освобождены 56 человек со стороны Киева, из них 55 военнослужащих. 56-м обменянным стал оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.

В Кремле высказались об обмене пленными между Россией и Украиной