Минобороны РФ заявило о возвращении 55 военнопленных с Украины

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В результате обмена пленными с Украиной в Россию доставлены 55 военных ВС РФ, ЛНР и ДНР, сообщили в Минобороны. Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что сейчас они находятся в больнице.

"В результате сложного переговорного процесса по обмену сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность", – сообщил он.

Конашенков добавил, что всем военнослужащим дали возможность связаться с близкими.

Ранее уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова заявила о существовании доказательств, что попавших в плен на Украине российских военнослужащих пытали. По словам омбудсмена, судебные процессы над военнопленными россиянами проходили в ускоренном порядке и с многочисленными нарушениями.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.