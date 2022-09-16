Песков скептически оценил идею Зеленского менять военнопленных на поставки аммиака

Фото: Агентство "Москва"/Иванко Игорь

Инициатива президента Украины Владимира Зеленского об освобождении военнопленных в обмен на запуск аммиакопровода "Тольятти – Одесса" является неуместной. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Разве люди и аммиак – это одно и то же?!", – приводит его слова ТАСС.

Уточняется, что Зеленский предложил данный вариант обмена ООН.

Ранее украинский президент заявил, что в настоящее время не готов вести переговоры с Россией. Он подчеркнул, что не видит желания России быть конструктивной. По словам Зеленского, договор между Москвой и Киевом может быть заключен после того, как Россия покинет украинские территории.

