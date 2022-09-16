ГА ООН отказала в праве на видеообращение всем, кроме Зеленского

Фото: телеграм-канал "Zelenskiy / Official"

Генассамблея ООН отказала в праве на удаленное выступление всем участникам заседания, кроме украинского лидера Владимира Зеленского, передает ТАСС.

Уточняется, что за возможность выступить главе Украины по видео отдала голос 101 страна, против выступили 7 государств, воздержались – 19.

При этом за инициативу Белоруссии по предоставлению права выступать онлайн не только Зеленскому, но и всем желающим, которую поддержала и РФ, проголосовали 23 страны, против выступили 67 государств, воздержались – 27. Таким образом, поправка принята не была.

Ранее Зеленский заявил, что в настоящее время не готов вести переговоры с Россией. Он подчеркнул, что не видит желания России быть конструктивной. По словам Зеленского, договор между Москвой и Киевом может быть заключен после того, как Россия покинет украинские территории.