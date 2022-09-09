Генассамблея ООН назначила Фолькера Тюрка верховным комиссаром по правам человека

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Генассамблея ООН одобрила австрийца Фолькера Тюрка на пост верховного комиссара ООН по правам человека, передает РИА Новости.

Отмечается, что Тюрк назначен на пост на четырехлетний срок.

Как уточняется, Тюрк меняет на этом посту Мишель Бачелет.

Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека. За резолюцию отдали голос 93 страны. Против проголосовали 24 государства. Не участвовали в голосовании 58.

Россия прекратила членство в Совете Европы с 16 марта. Решение об исключении РФ из Совета Европы приняли в комитете министров организации на внеочередном заседании.

10 марта российский МИД опубликовал заявление, в котором сообщил, что Россия больше не будет принимать участия в Совете Европы. В ведомстве подчеркнули, что это связано с тем, что Евросоюз и НАТО разрушают данную организацию и усугубляют гуманитарно-правовую ситуацию в Европе, превращая Совет в площадку для самолюбования.

