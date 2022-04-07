Отстранение России от СПЧ может стать разрушительным для ООН – Полянский

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Возможное отстранение России от участия в Совете по правам человека (СПЧ) может повлечь разрушительные последствия для системы ООН. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в телеграм-канале.
По его словам, Россия играет важную балансирующую роль. В частности, ее исключение из СПЧ лишит развивающиеся страны сильного защитника.
"Вот почему западные страны стремятся сделать это и уравновесить баланс в свою пользу", – написал Полянский.
Он добавил, что ситуация раскрывает более широкую картину, а именно желание западных стран подорвать институты ООН за дымовой завесой наказания России. Полянский подчеркивает, что таким образом Запад рискует разрушить фундамент нынешней многосторонней системы, которая возникла после Второй мировой войны и спасала мир от Третьей мировой войны.
Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН рассмотрит вопрос о членстве РФ в Совете по правам человека 7 апреля. До голосования по резолюции на специальной сессии сможет выступить любой представитель страны ООН. Если число выступающих не будет большим, то голосование проведут в четверг. В противном случае его отложат на пятницу.
В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что исключение России из Совета ООН по правам человека невообразимо, беспрецедентно и не поможет переговорам между РФ и Украиной. Он отметил, что нет никаких сомнений, что провокация в Буче является постановкой.
До этого Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине. Среди соавторов резолюции – Соединенные Штаты, Украина, Великобритания, Грузия, Германия, Литва, Латвия, а также другие страны. Документ был подготовлен после того, как Мексика и Франция не смогли добиться принятия своей резолюции в Совбезе ООН.
Отстранение РФ от участия в СПЧ стало бы опасным прецедентом – офис генсека ООН
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