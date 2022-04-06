Генассамблея ООН рассмотрит вопрос о членстве РФ в Совете по правам человека 7 апреля

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В четверг, 7 апреля, Генассамблея ООН рассмотрит вопрос членства России в Совете по правам человека. Об этом сообщила представитель председателя Генассамблеи Полина Кубиак.

По ее словам, сессия возобновится в 10:00 (17:00 по московскому времени).

"Голосование состоится или в четверг, или в пятницу, в зависимости от продолжительности дебатов", – цитирует Кубиак ТАСС.

До голосования по резолюции на специальной сессии сможет выступить любой представитель страны ООН. Если число выступающих не будет большим, то голосование проведут в четверг. В противном же случае его отложат на пятницу.

Ранее Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине. Среди соавторов резолюции – Соединенные Штаты, Украина, Великобритания, Грузия, Германия, Литва, Латвия, а также другие страны. Документ был подготовлен после того, как Мексика и Франция не смогли добиться принятия своей резолюции в Совбезе ООН.