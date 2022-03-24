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Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине, сообщает РИА Новости.

Среди соавторов резолюции – Соединенные Штаты, Украина, Великобритания, Грузия, Германия, Литва, Латвия, а также другие страны. Уточняется, что документ был подготовлен после того, как Мексика и Франция не смогли добиться принятия своей резолюции в Совбезе ООН. За резолюцию отдали голос 140 стран, воздержались – 38, против были Белоруссия, Эритрея, КНДР, Россия и Сирия.

Гуманитарный проект, который прежде должен был приниматься в Совбезе, имел политические оценки, осуждающие РФ, и потому был обречен на вето с российской стороны. В результате Франция и Мексика приняли решения добиваться голосования по собственной резолюции в Генассамблее.

До этого постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что, по словам западных коллег в СБ ООН, без политических оценок такой проект резолюции им не нужен. Причем в отличие от решений СБ ООН резолюции Генассамблеи ООН не могут предписывать обязательных мер в отношении страны.

В резолюции, принятой ГА, отмечается, что боевые действия РФ против Украины должны быть закончены в срочном порядке. По словам авторов, военное наступление России на территории Украины и его последствия достигают масштабов, которых не было в европейских странах очень давно.

В документе также изложен призыв соблюдать принятую 2 марта резолюцию ГА ООН. Согласно принятой резолюции, подчеркивается, что блокада украинских городов, в том числе Мариуполя, еще более осложняет гуманитарную обстановку. Авторы документа выразили требование о прекращении блокады городов.

Как до этого отмечал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, в Мариуполе люди находятся в ужаснейшем состоянии, некоторые умирают от голода и жажды, однако их все так же не отпускают националисты, они по-прежнему стараются прикрываться мирными жителями, и одно спасение – районы под контролем бойцов ДНР.

В документе есть и гуманитарные тезисы: требования защищать население и гражданскую инфраструктуру, представителей СМИ, а также врачей. Там содержится требование обеспечить безопасный проход для мирных жителей, в том числе граждан других государств. Согласно резолюции, Генассамблея требует от сторон обеспечения безопасного гуманитарного доступа, осуждает нарушения гуманитарного права и призывает его исполнять.

Ранее Международная организация труда объявила о прекращении сотрудничества с РФ. В МОТ уточнили, что будет приостановлено техсотрудничество или помощь РФ со стороны организации, исключение составляют цели гуманитарной помощи.

Отмечается, что организация приостанавливает сотрудничество до того времени, пока не будет согласовано прекращение боевых действий и не будет реализовано мирное урегулирование конфликта на Украине.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

