Медведчук потребовал выполнить три условия для разрядки кризиса на Украине

Фото: ТАСС/Ирина Яковлева

Украинский оппозиционный политик, председатель Совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук выделил три условия для разрядки кризиса в стране. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Медведчук отнес к этим условиям признание интересов и суверенитета стран, которые не относятся к Западу, приоритет человеческих жизней над политическими интересами и постройку новой системы безопасности, учитывающей интересы всех стран.

Политик отметил, что украинский конфликт возник на почве полного игнорирования интересов России, что лишь подчеркивалось поведением стран Запада. Он также заявил, что нынешняя Украина стала государством, где жизнь, права и мнение граждан не имеют никакого значения, а западные политики продолжают называть это демократией.

По мнению Медведчука, сегодня мир дошел до опасной черты, и нужна постройка новой системы безопасности, так как старая уже не работает.

"Нужно создавать условия для общей безопасности, а не только для стран – членов НАТО или других военных союзов. А для этого нужно обновить ландшафт мировой политики", – резюмирует он.

Ранее Медведчук рассказал, к чему бы привело вступление Украины в Евросоюз. По его словам, вступление большой и неустроенной страны в ЕС привело бы к хаосу.



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