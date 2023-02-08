Фото: TACC/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук заявил, что вступление Украины в Евросоюз привело бы к хаосу. По его словам, ЕС не желал брать на баланс такую большую и неустроенную страну.

"Проблема в том, что Евросоюз не мог справиться с управлением стран, которые уже в него вошли. Присоединение еще одной большой страны добавило бы хаоса, которого и так в избытке", – передает РИА Новости его слова.

Однако политик обратил внимание на то, что украинская территория богата ресурсами, а также гражданами, которые готовы трудиться.

Евросоюз не хотел допускать того, чтобы Киев ушел из под его влияния, отметил Медведчук. Сближение Украины и России привело бы к краху так называемого европейского мифа, в результате которого евробюрократия лишилась бы своего могущества, добавил он.

Медведчук сделал акцент на том, что другие страны не должны нести ответственность за плохое строительство новой Европы.

"Речь идет не об одной России, ряд стран в Азии, Южной Америке и Африке, которые догоняют Европу в технологиях и качестве товаров", – подчеркнул он.

Политик также напомнил о конфликте интересов Востока и Запада, когда в начале холодной войны возникли вопросы:

передела рынков;

пересмотра валютных расчетов;

международного распределения труда.

Возникли мысли, что США и Европа не настолько хорошие управленцы, чтобы другие нации и государства им подчинялись, отметил Медведчук.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала главе внешнеполитической службы Евросоюза Жозепу Боррелю, что военные стран – членов ЕС давно были отправлены на Украину.

Также дипломат заявила, что призывы европейских чиновников к миру лицемерны, поскольку в то же время они выражают готовность инвестировать в новые поставки вооружения для Украины. Кроме того, наращивается число тренировочных лагерей и расширяются программы подготовки ВСУ.

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