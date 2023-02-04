Захарова заявила, что ЕС поддерживает неонацистов в Киеве ради интересов США

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила высказывания европейских чиновников после саммита Украина – ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.

"Прошедшее 3 февраля в Киеве мероприятие в очередной раз подтвердило, что ради ослабления России и обслуживания гегемонистских устремлений США и НАТО Евросоюз продолжает безоглядно поддерживать неонацистский режим в Киеве", – заявила дипломат.

По словам Захаровой, происходящее перечекивает основополагающие принципы, на которых строился Евросоюз.

Также официальный представитель МИД РФ заявила, что призывы европейских чиновников к миру лицемерны, поскольку в то же время они выражают готовность инвестировать в новые поставки вооружения для Украины. Кроме того, наращивается число тренировочных лагерей и расширяются программы подготовки ВСУ.

Ранее Мария Захарова заявила, что санкции Канады против российских артистов и журналистов сравнимы с попыткой Третьего Рейха уничтожить "негерманский дух".

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