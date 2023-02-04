17:16Политика
Захарова заявила, что ЕС поддерживает неонацистов в Киеве ради интересов США
Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила высказывания европейских чиновников после саммита Украина – ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.
"Прошедшее 3 февраля в Киеве мероприятие в очередной раз подтвердило, что ради ослабления России и обслуживания гегемонистских устремлений США и НАТО Евросоюз продолжает безоглядно поддерживать неонацистский режим в Киеве", – заявила дипломат.
По словам Захаровой, происходящее перечекивает основополагающие принципы, на которых строился Евросоюз.
Также официальный представитель МИД РФ заявила, что призывы европейских чиновников к миру лицемерны, поскольку в то же время они выражают готовность инвестировать в новые поставки вооружения для Украины. Кроме того, наращивается число тренировочных лагерей и расширяются программы подготовки ВСУ.
Ранее Мария Захарова заявила, что санкции Канады против российских артистов и журналистов сравнимы с попыткой Третьего Рейха уничтожить "негерманский дух".
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