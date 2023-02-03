Захарова опровергла слова Борреля о том, что РФ не нацелена на переговоры по Украине

Фото: "Моя улица"

Заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что Россия не стремится начать переговоры по Украине, не соответствует действительности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

"Боррель в привычной для него манере говорит неправду. Хотим напомнить, что Россия неоднократно на всех площадках и на разных уровнях повторяла об открытости к переговорам по урегулированию конфликта на Украине без предварительных и неприемлемых условий", – сказала она.

Захарова отметила, что именно Украина прервала переговорный процесс "по приказу извне".

Ранее Боррель заявил, что в Евросоюзе всегда открыты для мирных переговоров по Украине, однако не видят со стороны России политической воли начать их. По его словам, многие полагают, что дипломатические переговоры – это единственное решение конфликта. При этом он подчеркнул, что все пытавшиеся вести переговоры с Москвой ушли с пустыми руками.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он уточнил, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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