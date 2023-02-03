Боррель заявил, что Евросоюз открыт для переговоров по Украине

Фото: depositphotos/paulgrecaud

В Евросоюзе всегда открыты для мирных переговоров по Украине, однако не видят со стороны России политической воли начать их, написал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в своей статье для австрийской газеты Standard.

По его словам, некоторые утверждают, что военная помощь Киеву со стороны НАТО продлит конфликт и приведет к дальнейшей эскалации и что дипломатические переговоры – это единственное решение. При этот он подчеркнул, что все, кто пытался вести переговоры с Москвой, "ушли с пустыми руками". По этой причине, по его мнению, пока это не изменится, единственный способ закончить конфликт – помочь Украине с вооружением.

"Но в то время как европейцы всегда открыты для любого, кто искренне стремится к прекращению конфликта путем переговоров, Россия до сих пор ясно давала понять, что намерена упорствовать..." – написал Боррель.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что ему неинтересно вести переговоры с Владимиром Путиным. По словам украинского лидера, после начала военной спецоперации Путин стал для него никем. Кроме того, Зеленский отметил, что не понимает, как принимаются решения в России.

До этого он выразил сомнения в том, что Путин жив. Президент Украины заявил, что не видит смысла в мирных переговорах, когда не понимает, кто стоит за решениями российской власти, и пояснил, что президент России появляется на хромакее.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



РФ готова говорить в случае серьезного предложения по урегулированию на Украине – Лавров

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!